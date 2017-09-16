Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 14:03

Aracıyla geldiği iş yerinden telefon çalan yaşlı adam kayıplara karıştı

İstanbul Maltepe’de yaşlı adamın aracıyla geldiği bir reklam tabelası şirketinden cep telefonu çalması kameralara yansıdı.

Aracıyla geldiği iş yerinden telefon çalan yaşlı adam kayıplara karıştı

16 Eylül 2017 14:03

Sandalyeye asılı yeleğin cebinden telefonu çıkaran yaşlı adam daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.


Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam tabelası işi yapan bir şirketin önüne gelen yaşlı adam, aracından inerek iş yerine girdi. Çalışanların kapı önünde montaj malzemesi yüklemesini fırsat bilen yaşlı adam iş yerinde bulunan çocuğa dinleneceğini söyleyerek oturdu. Bu sırada çocuktan kartvizit isteyen yaşlı adam oturduğu sandalyeye asılı bulunan yeleğin cebinden telefonu çıkartarak çaldı.


Yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adamın aracıyla ilerlerken reklam tabelası işi yapan şirketin önünde durduğu görülüyor. Çalışanların kapı önünde montaj malzemesi yüklediğini gören yaşlı adam bir süre önünde durduğu iş yerine giriyor. Daha sonra iş yerine giren yaşlı adamın yelek asılı bir sandalyeye oturduğu görülüyor. İçeride bulunan çocuktan bir kartvizit isteyen yaşlı adam bu sırada yeleğin ceplerini karıştırıyor. Çıkardığı cep telefonunu kendi cebine koyan yaşlı adamın daha sonra kalkarak iş yerinden çıktığı ve aracıyla ilerlediği görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç