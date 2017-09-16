Sandalyeye asılı yeleğin cebinden telefonu çıkaran yaşlı adam daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam tabelası işi yapan bir şirketin önüne gelen yaşlı adam, aracından inerek iş yerine girdi. Çalışanların kapı önünde montaj malzemesi yüklemesini fırsat bilen yaşlı adam iş yerinde bulunan çocuğa dinleneceğini söyleyerek oturdu. Bu sırada çocuktan kartvizit isteyen yaşlı adam oturduğu sandalyeye asılı bulunan yeleğin cebinden telefonu çıkartarak çaldı.

Yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adamın aracıyla ilerlerken reklam tabelası işi yapan şirketin önünde durduğu görülüyor. Çalışanların kapı önünde montaj malzemesi yüklediğini gören yaşlı adam bir süre önünde durduğu iş yerine giriyor. Daha sonra iş yerine giren yaşlı adamın yelek asılı bir sandalyeye oturduğu görülüyor. İçeride bulunan çocuktan bir kartvizit isteyen yaşlı adam bu sırada yeleğin ceplerini karıştırıyor. Çıkardığı cep telefonunu kendi cebine koyan yaşlı adamın daha sonra kalkarak iş yerinden çıktığı ve aracıyla ilerlediği görülüyor.