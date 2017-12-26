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26 Aralık 2017 15:01

Arakan’a yardımlar devam ediyor

Arakan’da krizin başladığı günden bu yana yapılan yardımlar kesintiye uğramadan devam ediyor.

Arakan’a yardımlar devam ediyor

26 Aralık 2017 15:01


Deniz Feneri Derneği, Arakan Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde hayata tutunmaya çalışan mazlumlara natürel evler inşa ediyor.


Dernek Genel Başkanı Mehmet Cengiz, “Konutların inşa çalışması bütün hızıyla sürüyor bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum, dünyanın en mazlum en çok zulüm görmüş milleti olan Arakanlı kardeşlerimiz için buradayız. Yaşam şartları gerçekten çok zor, bu kardeşlerimize bin natürel evlik proje yaptık. Hedefimizde 2 bin natürel konut var" dedi. Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Yavuz İnan ise yaptığı açıklamada, göç dalgasının devam ettiğini ve kriz bitene kadar dernek olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. İnan, ilk günlere oranla göçlerin kısmen de olsa azaldığını belirterek, “Yardımlarımızı Bangladeş’in Cox’s Bazar’daki mülteci kampı ve yine bu bölgeye çok yakın Kutupalong kampında devam ettiriyoruz" dedi.




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