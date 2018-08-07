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07 Ağustos 2018 14:09

Arakanlı müslümanlar yağmurdan Türk bayraklı şemsiyelerle korunuyor

Cox Bazar bölgesinde muson yağışlarından etkilenen yüzlerce Arakanlı müslüman sığınmacının yardımına İHH yetişti.

Arakanlı müslümanlar yağmurdan Türk bayraklı şemsiyelerle korunuyor

07 Ağustos 2018 14:09


Açlıkla boğuşan Rohingya Müslümanları son günlerde muson yağmurlarıyla da mücadele ediyor. Arakanlı müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox Bazar’da şiddetli yağışlar etkili oluyor. Bölgedeki yardım faaliyetlerinin büyük bölümünü üstlenen İHH, Arakanlı müslümanların muson döneminde yağmurdan korunmaları için çalışmalarını hızlandırdı. İHH ekipleri ilk etapta bölgedeki kamplara 25 bin şemsiye yardımında bulunurken, zamanla bu sayının artacağı belirtildi. Bölgedeki kampların her yerinde İHH ekiplerinin dağıttığı Türk bayraklı şemsiyeleri görmek mümkün.




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