Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 10:31

Aralık ayında 16. Beşiktaş - Galatasaray derbisi

Beşiktaş ile Galatasaray’ın Süper Lig’de bu hafta oynayacakları derbi iki takımın aralık ayındaki 16.

Aralık ayında 16. Beşiktaş - Galatasaray derbisi

29 Kasım 2017 10:31

randevusu olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7’ye 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.


Türk futbolunun mihenk taşlarından olan Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig’de 2 Aralık Cumartesi günü 19.30’da Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka, yine bir aralık ayında oynanacak. İki takım profesyonel liglerin kuruluşu olan 1959 yılından bugüne kadar aralık ayında 15 kez mücadele etti. İlk kez 1959-1960 sezonunda oynanan maçı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Söz konusu maçlarda Aslan 7 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez de Kartal rakibini mağlup etti. 2 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.



Aralıkta en çok 1-0 oldu


İki takım arasında aralık ayında oynanan 15 karşılaşmada toplam 39 gol atıldı. Bu müsabakalara Galatasaray 21 kez rakip fileleri havalandırırken, Beşiktaş da 18 gol kaydetti. Bu ayda oynanan en çok alınan skor ise 1-0 olarak istatistiklerde yer alıyor.


Beşiktaş ile Galatasaray arasında aralık ayında ligde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:



1959/1960 - 02.12.1959 - Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0


1961/1962 - 10.12.1961 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0


1968/1969 - 29.12.1968 - Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0


1977/1978 - 18.12.1977 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1


1985/1986 - 08.12.1985 - Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0


1988/1989 - 17.12.1988 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 4


1991/1992 - 14.12.1991 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1


1992/1993 - 05.12.1992 - Beşiktaş 1 - Galatasaray: 3


1995/1996 - 17.12.1995 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 3


1998/1999 - 16.12.1998 - Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0


1999/2000 - 12.12.1999 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0


2002/2003 - 08.12.2002 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1


2005/2006 - 10.12.2005 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2


2008/2009 - 21.12.2008 - Galatasaray: 4 - Beşiktaş: 2


2015/2016 - 14.12.2015 - Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç