Arap yatırımları artacak

Türkiye'deki Arap yatırımları masaya yatırıldı. Arap yatırımlarının dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu seminerde ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'de Arap yatırımlarının artacağını işaret ederek, “Mevcut durum gayet iyi. Yatırımcılarımıza daha fazla yatırım yapmaları amacıyla bir güvence verebilmek için bu organizasyonu düzenliyoruz. Yatırımcılar sormak istediklerini direkt soracaklar. Ekonomik olarak hiçbir sorun bizleri etkilemeyecek” dedi.

‘Türkiye'deki Arap Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Yarını' İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen seminerle masaya yatırıldı. Arap İşadamları Derneği (ARTİAD) ve İTO iş birliği ile gerçekleştirilen seminerde Türkiye'deki Arap yatırımlarının geleceği konuşuldu.

Mevcut yatırımların ele alındığı toplantıda Arap yatırımcıları Türk yetkililerle bir araya getirdiklerini söyleyen Arap İşadamları Derneği (ARTİAD) Cemalettin Kerim, Arap işadamlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik süreçten aynı derecede etkilendiklerini belirterek “Arap yatırımcılar şu anda Türkiye'nin kaderini paylaşıyor” dedi.

"Mevcut durum gayet iyi"

Arap dünyası ile Türkiye arasındaki uzun zamanlı dostluğa değinen Kerim, mevcut durumun gayet iyi olduğunu belirterek, “Yatırımcılarımıza daha fazla yatırım yapmaları amacıyla bir güvence verebilmek için bu organizasyonu düzenliyoruz. Yatırımcılar sormak istediklerini direkt soracaklar. Ekonomik olarak hiçbir sorun bizleri etkilemeyecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Arap yatırımlarının çoğunlukla inşaat sektöründe yoğunlaştığını ancak farklı sektörlere de gelecek dönemde yatırımların geleceğinin müjdesini verdi. kerim şöyle konuştu: “Türkiye'deki Arap yatırımları 20 yıllık, daha yeni diyebiliriz. Şu ana kadar 30 milyar dolar civarında bir yatırım yapılmış bunların büyük bir kısmı da inşaat alanında. İşadamları gayrimenkulü güvenli liman olarak görürler, son zamanlarda bu liman biraz sarsıldı. Diğer sektörlere de yönelmeler başladı. Bu sektörlerden bazıları enerji, tarım, hayvancılık ve sanayi olarak öne çıkıyor.”