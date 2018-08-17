Araplar, Türkiye’ye destek için dolar yaktı, dolar bozdu

Pankartlar ile Türkiye’ye desteklerini ifade eden Araplar, dolar da yakarak Amerika Birleşik Devletleri’ne tepkilerini gösterdi.

Türkiye’de yaşayan Arap dünyası iş insanları, Suriye Koordinasyonu, Arap Derneği İşbirliği, Suriyeli iş adamları, ABD’nin Türkiye’ye karşı ekonomik tutumuna ve döviz kurundaki hareketliliğe sessiz kalmadı. Arap iş insanları bugün cuma namazı sonrası Fatih’te bulunan bir döviz bürosu önünde toplantı. Üzerlerindeki Türk bayrakları ve ellerindeki pankartlar ile Türkiye’ye desteklerini dile getirdiler. Bir miktar doları da yakan Arap vatandaşlar, daha sonra dolar bozdurdu.

Dolar bozdurmaya gelenler arasında uzaya çıkan ilk Müslüman Kozmonot Muhammet Faris de yer aldı. Faris de tepkisini dile getirip destek mesajı verdi. Grup, dolar bozdurduktan sonra dağıldı.