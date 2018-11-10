Aras Bulut İynemli ile Aslı Enver ikinci kez kamera karşısında

Reklam filmi ünlü oyuncuların hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Aras Bulut İynemli ve Aslı Enver ikilisi DeFacto'nun kış mevsimine özel hazırladığı reklam filminde ikinci kez birlikte rol aldı. Hem İynemli'nin hem de Enver'in hayranlarından tam not alan reklam filmi çekimlerinde ikilinin uyumu dikkat çekti. Kışın vazgeçilmezi kabanları sırtına geçiren genç oyuncular, havalı ve samimi tavırlarıyla herkesi büyüledi.

Birbirinden güzel mont ve kabanlarla kamera karşısına geçen İynemli ve Enver çekim sırasında da samimi ve sıcak davranışlarıyla izleyicilerden tam not aldı.