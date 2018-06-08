Araştırma kitabı Ekonominin kısa Tarihi, raflarda

Ekonomi politikası alanında Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik komisyonuna danışmanlık yapan Niall Kishtainy’in Ekonominin Kısa Tarihi adlı araştırma kitabı raflarda yerini aldı.

Alfa Yayınları etiketini taşıyan kitapta yazar ekonominin bir ölüm kalım meselesi olduğunu söylüyor. Ekonomi insanların eksiksiz, mutlu hayatlar yaşaması için gerekli şeyleri nasıl elde ettiği ve bazılarının neden edemediğiyle ilgilidir. Yazar, temel ekonomik sorunları çözebilirsek belki de herkese daha iyi bir hayat sürme konusunda yardımcı olabiliriz noktasına dikkat çekiyor.

Ekonominin Kısa Tarihini daha önceki düşünürlerin fikirlerinin nasıl doğduğunu öğretirken bizimkinin nasıl olacağını gösterir. İşte bu nedenle, tarih ile fikirleri bir araya getirmek daha fazla insanın daha iyi yaşayacağı bir dünya oluşturmak bir o kadar da hayatidir diyen Niall Kishtainy’in anlatımıyla ekonomiyi anlamak artık kadar kolay.