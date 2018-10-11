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Arda Turan emniyette ifade verdi

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi.

Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından Arda Turan emniyetten ayrıldı.


Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir eğlence merkezinde ünlü sanatçı Berkay ile yaşadığı olay nedeniyle Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Yaklaşık 3 saat süren ifadesinin ardından emniyetten ayrılan Arda Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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