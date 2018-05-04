Arda Turan, son dakikalarda oyundan atıldı

dakikada yardımcı hakem Erdinç Sezertam ile yaşadığı olay sonunda direkt kırmızı kart gördü. Mossoro ve Arda’nın kırmızı kart görmesiyle Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda mücadele ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, bu müsabakada bıraktığı 2 puanın yanında 2 futbolcusunu da kırmızı karttan kaybetti. Turuncu-lacivertlilerde ilk olarak Mossoro, 38. dakikada kırmızı kartla oyun ihraç edildi. İkinci kırmızı kartı ise Arda Turan gördü. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Arda’yı direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

Başakşehir, böylece şampiyonluk yolunda gelecek hafta iki futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.