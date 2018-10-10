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Arda Turan'dan "kavga" açıklaması

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, bir mekanda şarkıcı Berkay ile kavga ettiği iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Yıldız oyuncu, bir tartışmanın yaşandığını ancak konunun namus ile ilgili olmadığını belirterek, Intagram hesabından şu açıklamayı yaptı:


"Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir "namus" konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun."

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