Ardahanlılar, İstanbul’da Bal Festivalinde buluşacaklar

Ardahan Günleri Bal Festivali 4-8 Temmuz tarihleri arasında Bakırköy’de yapılıyor.

Geçtiğimizi yıl İstanbul Maltepe’de düzenlenen ve 4 gün içinde 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği birinci Ardahan’ı Tanıtma Günlerini gerçekleştiren ARDAFED, 4-8 Temmuz tarihleri arasında Ardahan’ı Tanıtım Günleri Bal Festivali’ni İstanbul Avrupa Yakası Bakırköy Adliyesi önünde bulunan, E-5’in yanı başındaki Bakırköy Botanik Park’ta 4 günlük bir etkinlik ile düzenleyecek.

Yöresel sanatçıların yanı sıra yöresel ürünlerin sergileneceği, yöresel giyim kültürünün sergilendiği defilenin gerçekleşeceği ve yaklaşık 1 milyon insanın ziyaret etmesi beklenen Ardahan’ı Tanıtma Günleri Bal Festivali öncesi hazırlıklarına devam eden ARDAFED’in, Ardahan’ın İstanbullulara en iyi şekilde tanıtmak için 10 bin adet bir gazetede bastırdığı bildirildi.