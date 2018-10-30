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Ardahanlılar Maltepe Cumhuriyet Parkı'nda buluşacak

Ardahan Dernekler Federasyonu, ’2.

Ardahan Dernekler Federasyonu, '2. Ardahan Günleri' adıyla düzenlediği organizasyonla Ardahanlıları bu kez Maltepe Cumhuriyet Parkında bir araya getirecek.


İstanbul'da bulunan Ardahan derneklerini çatısı altında toplandığı Ardahan Dernekler Federasyonu, '2'nci Ardahan Günleri' adıyla düzenlediği organizasyonla Ardahanlıları Maltepe Cumhuriyet Parkı'nda bir araya getireceklerini duyurdu. Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Tugay yolu üzerindeki Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleşecek olan 2'nci Ardahan Günleri 3 gün sürecek.



Ardahan'ın yanı sıra Maltepe ve Cumhuriyet Parkı'nın tanıtımının da yapılacağı etkinlik 2-3-4 Kasım Günleri'nde gerçekleşecek. Etkinlikte Ardahan gelenek, göreneklerinin yanı sıra yöresel sanatçılar sahne alacak, organik ürünler sergilenecek.



Konu hakkında açıklama yapan Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Fakir Yılmaz, “Maltepe Belediyesinin destekleri ile gerçekleşek olan 2'nci Ardahan Günleri Maltepe Günleri'nde İstanbul'daki Ardahanlıları Maltepelilerle buluşturacağız. Yöresel ürünlerimizin yanı sıra yazarlarımız, aydınlarımız, sanatçılarımızla üç gün boyunca Ardahan:ı bir kez daha İstanbul'a, İstanbullulara tanıtacağız” dedi.



Yılmaz, “Daha öncede İstanbul'da Birinci Ardahan Günlerini ve Bakırköy'de Ardahan Bal Festivalini gerçekleştirdik. Bu iki etkinlikte ki gibi Maltepe Cumhuriyet Parkında gerçekleştirdiğimiz etkinlikte tüm Maltepelileri, İstanbulluları ve Ardahanlı hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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