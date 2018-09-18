Argela, Mobil Dünya Kongresi Americas'ın ilgi odağı oldu

Argela'nın ABD Silikon Vadisi'ndeki şirketi Netsia, kısa süre önce tamamlanan MWC Americas fuarında 5G teknolojilerinin yapıtaşı niteliğindeki ağ çözümlerini ONF standında sergileyip deneterek kullanıcıların beğenisine sundu.

Türk Telekom'un iştirak şirketi Argela, geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümlerle küresel çapta çekim merkezi oluyor. Argela'nın Silikon Vadisi'ndeki şirketi Netsia, ABD'nin Los Angeles kentinde GSMA tarafından organize edilen MWC (Mobil Dünya Kongresi) Americas fuarına katılarak şebeke çözümlerini anlattı.

Netsia MAC ürün ailesi ilk kez sergilendi

Netsia, MWC Americas fuarının en fazla ziyaretçi toplayan merkezlerinden biri olan ve sektör teknolojisine yön veren en önemli kuruluşlardan olan Open Networking Foundation (ONF) standında Gold Sponsor olarak yeni ürün ailesi Netsia MAC'i tanıttı. 5G'nin hayata geçmesine, birçok alanda yenilik ve fırsatlar getirmesine az bir zaman kala, mevcut teknolojiler ve altyapılar da bu hıza uyum sağlamak için amansız bir yarış veriyorlar. Bu yönde en önemli teknolojik akımlardan olan sanallaştırma ile yenilenmiş uç şebekelerin oluşturulması için büyük yatırımların yapılması beklenirken; Netsia da ürettiği teknoloji ve aldığı patentler ile ürünlerini dünyaya ihraç etme yolunda ilerliyor.

Operasyonel harcamalarda tasarruf sağlayacak

Netsia MAC (Multi Acces Cloud) ürün ailesinin çoklu erişimli uç bulut mimarisi sayesinde aynı uç ofisten ve aynı altyapı üzerinden hem sabit hem mobil abonelere servis verilebilecek, mobil ve sabit erişim ekipmanları aynı uç ofiste sanallaştırılarak sermaye ve operasyonel harcamalarda tasarruf sağlanacak. Öte yandan Netsia MAC ile baz istasyonlarının şebeke bağlantıları pasif optik şebeke üzerinden otomatik olarak sağlanacak. Yine Netsia'nın ProgRAN teknolojisinden faydalanarak ağ dilimlemesi hem radyoda hem de optik şebekede entegre şekilde yapılacak, yeni servisler müşterilere hızlı şekilde sunulabilecek ve hizmetlerdeki düşük gecikme sayesinde müşteri memnuniyeti artacak.

"İletişim teknolojilerine yön veren dünya lideri şirketlerden biri olma hedefiyle çalışıyoruz"

Türkiye'nin yeni nesil teknolojilerin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi olması için çalıştıklarını belirten Netsia Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda öncü nitelikte araştırma geliştirme çalıştırmaları yapan, fikri mülkiyet üreten, iletişim teknolojilerine yön veren dünya lideri şirketlerden biri olma hedefiyle çalışıyoruz. Netsia olarak MWC Americas'da çözümlerimizi dünya telekomünikasyon ekosisteminin en önemli platformlarından biri olan ONF'nin standında tanıtmış olmamız da kayda değer bir prestij ve referans kaynağıdır. ONF'deki ortak üyelik statümüz, şirketimizin yanı sıra ülkemizin yerli ve ulusal teknoloji üretiminin artırılması ve ihraç etme hedeflerine de büyük bir katkı sağlayacak. ONF'nin Yönetim Kurulu'nda yer almamızın yanı sıra, komitelerden projelere kadar birçok seviyede etkin yönetim rollerini üstlenmekteyiz. Ekiplerimiz gelecek nesil, yani 5G şebeke çözümleri için, SDN (yazılım tanımlı ağ) ve NFV (ağ işlevlerini sanallaştırma) bazlı yeni teknolojiler inşa ederken bu alandaki en yeni gelişmeleri ve en yeni uygulamaları da merkezinde takip ederek gelişimine katkıda bulunuyor".

Argela ve Netsia'nın 5G mobil haberleşme teknolojilerinin yapıtaşı niteliğinde 20'nin üzerinde patente sahip olduğunu vurgulayan Eliaçık, "Argela ve Netsia olarak dünyanın dev iletişim şirketlerinin büyük ilgisini çeken Yazılım Tanımlı Ağ çözümümüz ProgRAN'ı dünyaya ihraç ediyoruz. Ülkemiz ve şirketimiz adına bizlere kıvanç veren bu önemli başarılarda emeği geçen Netsia ekibimize de teşekkür ediyorum" dedi.

MWC Americas, GSMA tarafından dünyanın en büyük telekomünikasyon zirvesi olarak her yıl İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen MWC (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinin Amerika ayağı olarak düzenleniyor.