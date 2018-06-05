Argetus Araştıma’dan seçim anketi

Argetus Araştırma Şirketi, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tuttu. Araştırma 22-31 Mayıs’ta 34 ilde 3 bin 360 kişi ile (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon) gerçekleştirildi. Argetus’un araştırmasına göre, oyların yüzde 50,1’ni alan, Recep Tayyip Erdoğan’ın oylarını arttıramaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turda sonuçlanması adeta bıçak sırtında gözüküyor. Erdoğan’ın oylarında düşüş olursa seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüksek. HDP’nin barajı aşması durumunda ise Cumhur İttifakının TBMM’deki çoğunluğu sağlaması kolay olmayacak.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Sosyolog-İlahiyatçı Erol Erdoğan, seçimleri futbol maçına benzeterek "Son etapta kim hata yaparsa oy kaybedecek, seçim sonuçlarını son hafta hataları belirleyecek" dedi. Erdoğan’a göre Recep Tayyip Erdoğan, son etapta sürpriz çıkışlar yapabilir.

Kararsız oylarda azalışlar görülüyor

Ankete göre; gerek cumhurbaşkanlığı seçimi gerek milletvekilliği seçimi için seçmenlerin kararlarını verdikleri görülüyor. Argetus’un Mayıs raporunda, cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceğini belirlemeyen kararsız seçmenlerin oyu yüzde 1,8’e kadar gerilemiş durumda. Bu sonuç, seçime katılım düzeyinin yüksek olacağına işaret ediyor.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüksek

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kalmışken, iki büyük partili seçim ittifakı arasındaki oy farkı yüksekliği dikkat çekiyor. AK Parti ve MHP’nin yer aldığı, BBP’nin de desteklediği Cumhur İttifakının oyu yüzde 50,5 oranında. CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin yer aldığı, DP’nin desteklediği Millet İttifakının oyu ise yüzde 38,6. Yüzde 10’luk seçim barajına tabi olacak HDP’nin ise seçim barajını aşacağı görülüyor. Araştırma sonuçlarına göre, HDP yüzde 10,6 oy alacak.

Kararını gözden geçirecekler sonucu belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,1 ilk turu göğüslemiş görünüyor. Muharrem İnce ise yüzde 25,2 oranında bir desteğe sahip. Meral Akşener yüzde 12,2, Selahattin Demirtaş yüzde 11,1, Temel Karamollaoğlu yüzde 1,2, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2 oranında destek görüyor. Gerçekleştirilen araştırmada, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonucun ikinci tura kalmaması için tercihinizi yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 8,8’i düşünebilirim, yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa, Erdoğan’ın rakibi İnce olacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda sonuç alınamaması halinde, ilk turda en yüksek oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce ikinci turda yarışacak. Erdoğan ile İnce’nin ikinci tura kalması durumunda araştırmaya göre sonuçlar şöyle olacak: Erdoğan yüzde 52,6, İnce yüzde 47,4. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener kalırsa, araştırmaya göre Erdoğan büyük farkla cumhurbaşkanı olacak. Araştırma sonuçlarına göre ikinci turdaki karşılaşmada, Erdoğan yüzde 58,3, Akşener yüzde 41,7 oy alacak.

Seçmen, milletvekili adaylarını yeterince tanımıyor

24 Haziranda gerçekleştirilecek milletvekili seçimi için partilerin YSK’ya sundukları aday listelerini, seçmenlerin yüzde 33,8’i tanımıyor. Milletvekili aday listelerini beğenme oranı ise yüzde 80,3.

"TRT ve TİKA’yı kapatacağız" açıklamalarına destek zayıf

"Bazı cumhurbaşkanı adaylarının ‘TRT VE TİKA’yı kapatacağız" şeklindeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, TRT için seçmenlerin yüzde 32’sinden destek var. TİKA’nın kapatılması konusunda ise seçmenlerin ancak yüzde 24’ü destek veriyor.

Erol Erdoğan: "Son hafta gençler ve kadınları ikna eden kazanacak"

Argetus’un 24 Haziran siyasi eğilim araştırması sonuçlarını değerlendiren Erol Erdoğan, seçimleri futbol maçına benzeterek, “Son etapta kim hata yaparsa oy kaybedecek, seçim sonuçlarını son hafta hataları belirleyecek” dedi.

Erdoğan’a göre Recep Tayyip Erdoğan, seçime 3-5 gün kala sürpriz çıkışlar yapabilir.

Erol Erdoğan’ın değerlendirmesi şöyle: “Seçim kampanyaları sakin devam ediyor. Süreç bundan sonra da stabil devam ederse, sonuçlar, bu araştırmadaki gibi çıkacak. Ancak, son haftada sıra dışı gelişmeler bekliyorum. Rakiplerine göre hedefe daha yakın görünen Recep Tayyip Erdoğan, seçime 3-5 gün kala etkili çıkışlar yaparak ilk turu garanti altına alabilir. Sözgelimi, gençler, kadınlar ve ekonomi konularında mesaj bekleyen kitlelere yönelik verilecek mesajlar, Erdoğan’ı yüzde 50’nin üstüne sabitleyebilir. Seçimin bundan sonrası, futbol maçına hatta boks maçına benzeyecek. Yani hatalar sonucu belirleyebilir. Son etapta yapılacak hatalar, infial oluşturacak cümleler, sürç-i lisanlar seçmeni etkileyecek. Ekonomi konusunda, farklı algı oluşturacak bir durum da seçmeni etkileme gücüne sahip. Ayrıca, kararını gözden geçirme ihtimali olan yüzde 8,8’lik seçmen, tüm partiler ve adaylar için önemli. Öyle gözüküyor ki, cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderi son hafta net belli olacak”.