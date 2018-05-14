Arif Şentürk’ün 50. sanat yılı

sanat yılı Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği programla kutlandı.

Programda konuşan Başkan Aydıner, “Arif Şentürk, tam 50 yıldır sanatımıza değer katan büyük bir değer” dedi.Bayrampaşa Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk’ün 50. sanat yılını kutladı. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Usta sanatçı Şentürk programda birbirinden güzel türküler seslendirirken, programın sonunda Başkan Aydıner, Şentürk’e 50. yıl anısına plaket ve çiçek takdim etti.