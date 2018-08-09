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09 Ağustos 2018 09:32

Arıkovanı Mağaza, Türkiye’de girişimcilere pazar yeri açacak

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, artık üretime geçmeyi başarmış girişimcilerin ürünlerini satışa sunulabileceği bir platform sunacak.

Arıkovanı Mağaza, Türkiye’de girişimcilere pazar yeri açacak

09 Ağustos 2018 09:32



Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nın başarılı girişimcileri artık Arıkovanı Mağaza üzerinden ürünlerini satışa da açabilecekler. Arıkovanı Mağaza Türkiye’de ortaya çıkan; teknolojik girişimci ürünlerini global pazarlardan da ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.



Kaan Terzioğlu: “Türkiye pazarının lideri Arıkovanı”


Arıkovanı’nı Türkiye’nin girişim ekosistemine fayda sağlamak amacıyla kurduklarını ve platformun ülke pazarının lideri haline geldiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu; “Bir ülkenin atar damarı olan girişimciliğin desteklenmesi Türkiye için çok önemli. Türkiye’de müthiş fikirler, müthiş beyinler var. İşte biz bu gençlerimize doğru ortamları yaratabilirsek, onların dünya standartlarında başarı öyküleri yazmamaları için en ufak bir sebep yok. Üretici, çalışkan, dinamik gençlerimizin mümkün olduğu kadar kolay başarıya ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Arıkovanı ile bunu başlattık, pazar yeri ile ise bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Arıkovanı Mağaza’da yer alan projelere destek olmak isteyenler, hızlı giriş teknolojisi sayesinde sadece telefon numaraları ile siteye giriş yapıp, ödemeleri milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu sayede artık gençlerimizin projelerini hayata geçirebilmeleri çok daha kolay olacak. Gelin yeni fikirlerin hayata geçmesine hep birlikte destek olalım” dedi.




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