Arıkovanı’nda fonlanan yerli kodlama kiti hedefine ulaştı

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yeni ve farklı projeler destek bulmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre; toplanan desteklerle kreatif projelerin ürüne dönüştüğü platformun desteğe açılan son üyesi Bulut Board oldu. Çocuklar için kodlama kiti olarak geliştirilen eğitim kiti, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda 30 bin TL olarak belirlenen hedefini 31 bin 155 TL olarak tamamladı. Ekip hedefine erişmesinin ardından kodlama kitinin geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla üretim çalışmalarına başladı.

Çocukların teknolojiyle küçük yaşlarda tanışmaya başlamasından yola çıkarak hazırlanan Bulut Board kodlama ve elektronik eğitim kiti üzerinde çocukların tüm duyularını etkileyen ışık, sıcaklık, mikrofon, mesafe, grafik ekran, bluetooth gibi birçok uygulama modülünü dahili olarak bulunduruyor. Böylece çocuklar modülleri kendi arasında etkileştirerek, birbirinden eğlenceli uygulamalar oluşturabiliyor.

6’ncı sınıftan üniversiteye dileyen herkes kullanabiliyor

15,5cm x 11,5cm ölçülerinde olması dolayısıyla eğitim kiti çocukların dilediği yere kolayca taşıyabileceği bir ürün oluğu belirtilirken, kodlama eğitimine 6’ncı sınıftan itibaren başlanıyor ve bu çerçevede tasarlanan kit bu yaş gruplarından itibaren kullanılabiliyor. Çocuklar bir eğitmen eşliğinde veya evinde bilgisayarıyla kolaylıkla kodlama dünyasına giriş yapabiliyor.