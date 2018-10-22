Arızalanan gemi İstanbul Boğazı'nda römorkörlerle geçirildi

Rus bayraklı “Omul” isimli tanker römorkörler yardımıyla halatlar bağlanarak İstanbul Boğazı'nda geçirildi.

Karadeniz'de arızalanan Rus bayraklı “Omul” isimli tanker, Panama bayraklı “Horoz” isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.