İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arızalanan gemi İstanbul Boğazı'nda römorkörlerle geçirildi

Rus bayraklı “Omul” isimli tanker römorkörler yardımıyla halatlar bağlanarak İstanbul Boğazı’nda geçirildi.

Rus bayraklı “Omul” isimli tanker römorkörler yardımıyla halatlar bağlanarak İstanbul Boğazı'nda geçirildi.


Karadeniz'de arızalanan Rus bayraklı “Omul” isimli tanker, Panama bayraklı “Horoz” isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.