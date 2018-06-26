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26 Haziran 2018 23:24

Arjantin, Dünya Kupası’nda gruptan çıktı

2018 Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya’yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıktı.

Arjantin, Dünya Kupası’nda gruptan çıktı

26 Haziran 2018 23:24


Saint-Petersburg Stadyum’da oynanan maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.


Maça etkili başlayan Arjantin, Nijerya karşısında hemen baskı kurdu ve henüz 14. dakikada öne geçmeyi başardı. Ever Banega’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncu Lionel Messi meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. Erken gelen golün ardından farkı açmak isteyen Arjantin, rakibi karşısında iyi baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve devre 1-0 sona erdi.


İkinci yarıya daha iyi başlayan Nijerya, 51. dakikada Vicot Moses’ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Cüneyt Çakır, penaltı kararını alırken VAR’dan yararlandı. Mücadelede uzun süren eşitliğin ardından, Arjantin aradığı golü maçın son dakikalarında buldu. Gabriel Mercado’nun ortasında penaltı noktası üzerinde topu iyi kontrol eden Marcos Rojo şık bir vuruşla takımına galibiyeti getirdi.


Arjantin, bu galibiyetle grubu ikinci bitirdi. Son 16’da Fransa ile eşleşti.




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