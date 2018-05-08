Şehit bekçi için polis merkezinin önünde tören düzenlenirken, törene katılan yakınları güçlükle ayakta durdu.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Üzeyir Kocatürk, Acil Müdahale Kursu Eğitimi için giderken, servis aracının içerisinde doldur boşalt yapan meslektaşı Ahmet T’nin silahından çıkan kurşunla yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Şehit bekçi için Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi önünde resmi tören düzenlendi. Törene şehit bekçinin babası Arif, annesi Satı, eşi Reyhan Kocatürk’ün yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, çok sayıda polis ve bekçi katıldı. Törene katılan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit ailesine taziye dileklerini ileterek, baba Arif Kocatürk ile bir süre sohbet etti.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Şehit çarşı ve mahalle bekçimiz Üzeyir Kocatürk, son dönemde İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gücüne güç katan, İstanbul’un her noktasında görev alarak cesurca ve kahramanca görev yapan binlerce çarşı ve mahalle bekçilerimizden biriydi. İstanbul halkının güvenliği ve huzuru için görev alan çarşı ve mahalle bekçilerimizin görev yaparken daha verimli olmaları ve kendilerine yönelik riskleri en aza indirmeyi amaçlayan eğitimin hemen öncesinde meydana gelen kaza sonucu Üzeyir kardeşimizi kaybetmek bizleri derinden üzmüştür” dedi.

Tören sırasında şehit için dua edilirken, şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Reyhan Kocatürk, 2 yaşındaki oğlu Ömer Hamza’yı kucağından bir an olsun ayırmadı. Şehidin tabutu görevli polisler tarafından alınırken, aile şehit bekçinin tabutuna son kez sarıldı. Şehit bekçi Üzeyir Kocatürk, öğle vakti Topağacı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.