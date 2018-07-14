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14 Temmuz 2018 15:59

Arkadaşlarıyla Kısırkaya Plajı’na giden genç boğularak hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer Kısırkaya Plajına yüzmeye giden 19 yaşındaki Ramazan T.

Arkadaşlarıyla Kısırkaya Plajı’na giden genç boğularak hayatını kaybetti

14 Temmuz 2018 15:59

, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajında Meydana geldi. Haftasonu tatili için arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer Kısırkaya Plajına yüzmeye giden 19 yaşındaki Ramazan T., iddiaya göre denizde yüzdüğü esnada açılmaya başladı. Dalgaların da etkisiyle yüzmekte güçlük çeken Ramazan T. , deniz içerisinde çırpınmaya başladı. Bunu fark eden arkadaşları, genci kurtarmak için girişimde bulundu. Denizin dalgalı olmasından dolayı arkadaşlarının kurtarma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra olay yerine can kurtaran ekipleri geldi. Olay yerinde hazır bulunan ambulans, durumu kritik olan Ramazan T’yi ı, ilk müdahalenin ardından Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tüm müdahaleleri yapılan Tuna, hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye gelen gencin aile yakınları ve arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı.


"Deniz çok dalgalıydı"


Boğulma anını anlatan Şeref Baltaoğlu, “Saat 11.30 sıralarında üç arkadaş açıklarda yüzüyordu. İlk olarak arkadaşları kurtarmak için harekete geçti. Daha sonra olay yerine gelen can kurtaran ekipleri kurtarma girişiminde bulundu. Denizde çok akıntı vardı. Ambulans geldi, hastaneye götürdü” dedi.




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