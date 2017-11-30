Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 17:24

Arnavutköy Belediyesi EYAFexpo’da

Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi, EYAFexpo Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılarak engellilerle bir araya geldi.

Arnavutköy Belediyesi EYAFexpo’da

30 Kasım 2017 17:24


Arnavutköy Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (AYEM), Engelsiz Yaşam Fuarı’ndaki yerini alarak, ilçede engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaları anlattı. İstanbul Fuar Merkezi’nde engelli vatandaşların işverenlerle buluşması ve ihtiyaç duydukları tüm ürünlere aynı yerde ulaşabilmesi amacıyla kurulan Engelsiz Yaşam Fuarı’ndaki Arnavutköy Belediyesi standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.


Arnavutköy Belediyesi’nin standını Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık, Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Serkan Dereli, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Uğur Özcan ve çeşitli kurum ve kuruluşlar ziyaret etti. Futbolcuların ve engelli çocukların standın ortasına kurulan minyatür kalede futbol oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.



‘’Engelli kardeşlerimize örnek olabiliyorsak ne mutlu’’


Büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık, ‘‘Serkan kardeşimiz ve Uğur hocamız ile buradayız. Ben yüzme antrenörüydüm, daha önce down dendromlu çocuklarla çalıştım. Şimdi burada da küçük bir çocuk var. Onlara örnek olmak ve birlikte çalışmak bana mutluluk veriyor. Onlara örnek olabiliyorsak ne mutlu’’ dedi.


9 Ekim günü çok büyük bir şampiyonluk yaşadıklarını ifade eden Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Uğur Özcan, "Bizlere çok görev düşüyor burada, evlerine kapanan çocuklarımızı dışarıya çıkarmaya çalışsınlar hep birlikte olalım’’ diye konuştu.


Engelli çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Serkan Dereli ise, "Ben formamla gelemedim bugün ama burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederiz, burada engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Şampiyonluğumuzla da onlara örnek olabiliyorsak ne mutlu bizlere’’ ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç