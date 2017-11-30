Arnavutköy Belediyesi EYAFexpo’da

Arnavutköy Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (AYEM), Engelsiz Yaşam Fuarı’ndaki yerini alarak, ilçede engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaları anlattı. İstanbul Fuar Merkezi’nde engelli vatandaşların işverenlerle buluşması ve ihtiyaç duydukları tüm ürünlere aynı yerde ulaşabilmesi amacıyla kurulan Engelsiz Yaşam Fuarı’ndaki Arnavutköy Belediyesi standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Arnavutköy Belediyesi’nin standını Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık, Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Serkan Dereli, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Uğur Özcan ve çeşitli kurum ve kuruluşlar ziyaret etti. Futbolcuların ve engelli çocukların standın ortasına kurulan minyatür kalede futbol oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

‘’Engelli kardeşlerimize örnek olabiliyorsak ne mutlu’’

Büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık, ‘‘Serkan kardeşimiz ve Uğur hocamız ile buradayız. Ben yüzme antrenörüydüm, daha önce down dendromlu çocuklarla çalıştım. Şimdi burada da küçük bir çocuk var. Onlara örnek olmak ve birlikte çalışmak bana mutluluk veriyor. Onlara örnek olabiliyorsak ne mutlu’’ dedi.

9 Ekim günü çok büyük bir şampiyonluk yaşadıklarını ifade eden Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Uğur Özcan, "Bizlere çok görev düşüyor burada, evlerine kapanan çocuklarımızı dışarıya çıkarmaya çalışsınlar hep birlikte olalım’’ diye konuştu.

Engelli çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Serkan Dereli ise, "Ben formamla gelemedim bugün ama burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederiz, burada engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Şampiyonluğumuzla da onlara örnek olabiliyorsak ne mutlu bizlere’’ ifadelerini kullandı.