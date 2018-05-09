Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi 3’üncü mezunlarını verdi

Öğrencilere sanat dallarında eğitimler, aktiviteler, güzel sanatlar ve konservatuvara hazırlık kurslarıyla da hizmet veren akademinin mezuniyet töreni Arnavutköy Belediyesi Yönetim Merkezi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Törene Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı.

Mezuniyet töreni öncesi resim ve ebru sanatı öğrencilerinin eserlerinden oluşan bir sergi açılışı yapıldı. Yaklaşık 150 eserin görücüye çıktığı serginin açılış kurdelesini Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ilçe protokolü birlikte gezdi. Eser sahiplerinden bilgiler alan Başkan Ahmet Haşim Baltacı, öğrencilere eğitim süreçleri hakkında da sorular sordu.

Sahne performansları alkış aldı

Sergi açılışının ardından Sanat Akademisi Halk oyunları ekibi, Sanat akademisi Bağlama Grubu, Sanat Akademisi orkestrası, Sanat Akademisi Doğaçlama Grubu ve Sanat Akademisi Opera öğrencileri de bir gösteri hazırladı. Arnavutköy Belediyesi Yönetim Merkezi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahne alan genç ve çocuklar gösterdikleri performanslarla seyircilerden alkış aldı.

Tören sonunda ise Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ilçe protokolü tarafından, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet sertifikası verildi.

“Yapılan çalışmalar çok değerli”

3’üncü dönem mezunlarını veren Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi hakkında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, eser meydana çıkaran gençlerin kendilerini gururlandırdıklarını söyledi. Eserlerin de fevkalade olduğunu belirten Başkan Baltacı, “Çok güzel bir gün, çünkü bizim çocuklarımızın, Arnavuköy’ün yetiştirdiği gençlerimizin ne kadar becerikli olduğunu görüyoruz. Fevkalade eserle. Yıl boyunca yapmış oldukları çalışmalarla yaklaşık 500 evladımız 150’nin üzerinde eser üretti. Bugün burada sergiledikleri çok başarılı çalışmalarla kendi dünyalarını bize çok iyi anlatıyorlar. İçlerinde akademiye hazırlananlar var, gelecekte sanatçı olarak yaşamını devam ettirmek isteyen kardeşlerimiz var. Yapılan bu çalışmalar o nedenle çok değerli. Tam anlamıyla amatör bir ruhla, içerisine kendi duygularını da yansıtarak ortaya koydukları bu eserler bizi gururlandırdı. Bugün sadece resim ve görsel sanatlarla değil diğer dallarda da öğrencilerimizin mezuniyetleri var” dedi.

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi eğitimlerini tamamlayıp mezun olan öğrenciler de, kurslarda çok sayıda teknik öğrendiklerini söyledi. Bazı öğrenciler de öğrendikleri tekniklerle üniversite sınavlarına hazırlandıklarını kaydetti.