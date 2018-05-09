Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 16:48

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi 3’üncü mezunlarını verdi

Arnavutköy ilçesi genelinde eğitsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yürüten Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi, 3’üncü mezunlarını verdi.

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi 3’üncü mezunlarını verdi

09 Mayıs 2018 16:48


Öğrencilere sanat dallarında eğitimler, aktiviteler, güzel sanatlar ve konservatuvara hazırlık kurslarıyla da hizmet veren akademinin mezuniyet töreni Arnavutköy Belediyesi Yönetim Merkezi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Törene Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı.


Mezuniyet töreni öncesi resim ve ebru sanatı öğrencilerinin eserlerinden oluşan bir sergi açılışı yapıldı. Yaklaşık 150 eserin görücüye çıktığı serginin açılış kurdelesini Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ilçe protokolü birlikte gezdi. Eser sahiplerinden bilgiler alan Başkan Ahmet Haşim Baltacı, öğrencilere eğitim süreçleri hakkında da sorular sordu.



Sahne performansları alkış aldı


Sergi açılışının ardından Sanat Akademisi Halk oyunları ekibi, Sanat akademisi Bağlama Grubu, Sanat Akademisi orkestrası, Sanat Akademisi Doğaçlama Grubu ve Sanat Akademisi Opera öğrencileri de bir gösteri hazırladı. Arnavutköy Belediyesi Yönetim Merkezi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahne alan genç ve çocuklar gösterdikleri performanslarla seyircilerden alkış aldı.


Tören sonunda ise Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ilçe protokolü tarafından, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet sertifikası verildi.



“Yapılan çalışmalar çok değerli”


3’üncü dönem mezunlarını veren Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi hakkında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, eser meydana çıkaran gençlerin kendilerini gururlandırdıklarını söyledi. Eserlerin de fevkalade olduğunu belirten Başkan Baltacı, “Çok güzel bir gün, çünkü bizim çocuklarımızın, Arnavuköy’ün yetiştirdiği gençlerimizin ne kadar becerikli olduğunu görüyoruz. Fevkalade eserle. Yıl boyunca yapmış oldukları çalışmalarla yaklaşık 500 evladımız 150’nin üzerinde eser üretti. Bugün burada sergiledikleri çok başarılı çalışmalarla kendi dünyalarını bize çok iyi anlatıyorlar. İçlerinde akademiye hazırlananlar var, gelecekte sanatçı olarak yaşamını devam ettirmek isteyen kardeşlerimiz var. Yapılan bu çalışmalar o nedenle çok değerli. Tam anlamıyla amatör bir ruhla, içerisine kendi duygularını da yansıtarak ortaya koydukları bu eserler bizi gururlandırdı. Bugün sadece resim ve görsel sanatlarla değil diğer dallarda da öğrencilerimizin mezuniyetleri var” dedi.


Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi eğitimlerini tamamlayıp mezun olan öğrenciler de, kurslarda çok sayıda teknik öğrendiklerini söyledi. Bazı öğrenciler de öğrendikleri tekniklerle üniversite sınavlarına hazırlandıklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç