Arnavutköy Sualtı Hokey takımı, namağlup şampiyon

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonasına gitmek ve ondan sonra da U19 ve U23’de milli takım kadrosuna oyuncu vermek” dedi.

Arnavutköy Belediye spor, halter, güreş, karate ve tekvando branşlarındaki başarısını sualtında da sürdürerek altın bir sezon yaşamaya devam ediyor. Türkiye Sualtı Federasyonu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin işbirliği ile bu yıl 15’incisi yapılan sualtı hokey şampiyonası sona erdi. Ankara ODTÜ olimpik yüzme havuzunda düzenlenen müsabakalarda, Arnavutköy Belediyesi Sualtı Hokey takımı tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Baltacı, "Özellikle Arnavutköylü gençlerimizden yoğun bir talep var. Şu an takımımız gayet iyi durumda. Hedefimiz Avrupa Şampiyonasına gitmek ve ondan sonra da U19 ve U23’de milli takım kadrosuna oyuncu vermek. Sualtı Hokey Takımı’nın teknik direktörü ve aynı zamanda takım kaptanı olan Emre Yıldırım başta olmak üzere tüm sporcularımıza ve ekip

arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.