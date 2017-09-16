Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın eski kaleci Kerem İnan’ın koruduğu kaleye penaltı atışları renkli görüntüler oluşturdu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından açılan ve yüzlerce öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle sona erdi. Arnavutköy Bolluca Stadı’nda gerçekleştirilen kapanış törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın yanı sıra eski Milli Futbolculardan Tuncay Şanlı, Ersen Martin, Okan Koç, Kerem İnan ve birçok vatandaş katıldı. 12 ayrı branşta 2 bin 650 sporcunun eğitim aldığı Yaz Spor Okulları’nda karate, kickboks, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, tenis gibi spor dalları alanında eğitimler verildi. Yüzlerce öğrencinin yaz tatilini verimli geçirmesine imkan sağlayan Yaz Spor Okulları kapanış töreninde, öğrenciler öğrendiklerini sergiledi.

Kapanış törende spor alanında birçok dalda etkinlikler gerçekleştirildi. Ok atma etkinliğine Başkan Ahmet Haşim Baltacı ile birlikte ünlü sporcular da katılarak ok attı. Daha sonrasında ise eski kaleci Kerem İnan yıllar sonra kaleye geçti. Topun başına geçen Başkan Ahmet Haşim Baltacı, Kerem İnan’a ilk iki penaltısında gol atamadı. Kerem İnan, kaleden çıktıktan sonra Başkan Baltacı’nın 3’üncü penaltıyı atmasını istedi. Başkan Ahmet Haşim Baltacı 3’üncü denemesinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sonrasında ise ünlü isimlerin minik kaleciye penaltı atışı kullanması renkli görüntüler oluşturdu.

“Gençlerin kabiliyetlerini ortaya çıkartabildiysek ne mutlu bizlere”

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Her zamanki gibi gençlerin içerisinde olduğu her şey çok güzel. Burada yıl sonu çalışması olarak hazırladığımız etkinlikte buna bir kez daha şahit olduk. Arnavutköy’ün yoğun bir genç nüfusu ve onlarında kabiliyetleri var. Gençlerimizin kabiliyetlerinin ortaya çıkmasında katkımız olduysa ne mutlu bizlere” dedi.

Gençlerin spora yönelmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden eski Futbolcu Kerem İnan ise, "Bu organizasyonları genellikle Avrupa’da görüyorduk. Burada okul bittikten sonra çocukların yapacak bir şeyi olmazdı ama sağ olsun başkanımız muhteşem bir şey yapmış. Her branştan sporlar var. Daha küçücükler kardeşlerimiz ama öyle güzel sunumlar yaptılar ki, hepsinin ellerine ayaklarına sağlık. Başkanımıza da çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Güzel kardeşlerimizi böyle organizasyonların içinde görmek bizi gerçekten çok mutlu etti’’ ifadelerini kullandı.

“Arnavutköy halkı başkanımıza şükran ve minnet borçlu”

Çocukları spora kazandırmanın öneminden bahseden eski Futbolcu Okan Koç ise, "Arnavutköy’e gelmeden önce yapılanlarla ilgili bilgi sahibi değildim. Dayımla beraber geldik, yolda bana Arnavutköy inanılmaz derecede büyüyor ve gelişiyor dedi. Bu gençleri kazanmak çok önemlidir, bu tarz aktivitelerin belediye olarak yapılması gençlerimiz ve aileleri için faydalı oluyor. Avrupa şampiyonları çıkıyor aralarından, bunlar çok önemli şeyler. Bu yüzden Arnavutköy halkı başkanımıza şükran ve minnet borçlu’’ diye konuştu.

Tören sonunda başarı elde eden öğrenciler, protokol üyelerinin elinden sertifikalarını aldı.