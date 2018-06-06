Arnavutköy’de 500 yıllık gelenek ‘Baklava Alayı’ sürprizi

Yeniçeri kıyafetleri giyen görevliler mehteran eşliğinde baklava dağıttı.

On bir ayın sultanı Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden özel programlarla geçiren Arnavutköy Belediyesi bu kez Osmanlı’nın günümüzde unutulmuş geleneğini gün yüzüne çıkardı. Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına yüzlerce engelli vatandaş ve aileleri katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açıp yemek sonrası hep birlikte dualar ettiler. Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde Mehteran takımı konser verirken Yeniçeri kıyafeti giyen görevliler mazisi 5 asıra dayanan ‘Baklava Alayı’nı canlandırıp özel baklava tepsisinden özel misafirlere ikramda bulundular.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ramazan ruhunu birlik ve beraberlik içinde paylaşmanın önemini anlatırken, “500 yıllık geleneği Arnavutköyümüzde yaşattık. Geleneklerimize sahip çıkmak çok güzel. Engelli kardeşlerimize ‘Baklava Alayı’ kurarak böyle bir sürpriz hazırladık. Mübarek ayda engelli kardeşlerimizle oruç açmanın mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.

"Baklava Alayı"nın tarihi

17’inci yüzyılın sonlarında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ramazan ayının on beşinci gününde askerlere iltifat olarak baklava ikramı yapılmaya başlandı. Baklavaların asker tarafından teslim alınışı ve kışlalara götürülüşü gösterişli bir tören şeklinde gerçekleştirilirdi. Amirlerini takip eden asker bölüklerinin kortej halinde kışlalara doğru yürüyüşlerine “Baklava Alayı” denirdi. İstanbul halkı baklava alayını seyretmek için sokaklara dökülürdü. Padişah ve askerlere sevgi gösterilerinde bulunurlardı. Geçmişte bir sembol olan bu gelenek Yeniçeri Ocağı ile birlikte tarihe karıştı. En son Baklava Alayı ise Miladi takvime göre 21 Nisan 1826’da gerçekleştirildi.