Arnavutköy'de amatör spor kulüplerine 10 bin parçalık malzeme desteği

Arnavutköy'de sporla ilgilenen gençleri profesyonelliğe giden yolda desteklemek amacıyla amatör spor kulüplerine voleybol topundan spor ayakkabı ve formalara kadar 10 bin adet spor malzemesi dağıtıldı.

Sporla ilgilenen gençlere destek olmak ve geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirmek amacıyla Arnavutköy Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine 10 bin parçalık malzeme dağıttı. Arnavutköy Vadi Park'ta gerçekleşen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, spor malzemesi yardımı yapılan amatör kulüplerin yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende gençlerin zararlı alışkanlıklar yerine kendilerine uygun branşlarda başarılı sporcular olarak yetişmesinin önemine dikkat çekildi. Törende, çeşitli yarışmalarda başarı elde eden sporculara kupaları verilirken, sporcuların her daim desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Dağıtılan malzemeler arasında masa tenisi setleri, futbol, basketbol, voleybol, antrenman yeleği, spor ayakkabıları, eldiven gibi birçok malzemenin bulunduğu 10 bin parça spor malzemesi dağıtıldı.

“10 bin parçalık malzeme dağıtımı yapıldı”

Sporun ve sporcunun her daim yanlarında olduklarını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Her yıl olduğu gibi bu yılda amatör spor kulüplerimize malzeme desteğine devam ediyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren ve son derece başarılı spor kulüplerimiz var. Hemen hemen burada toplam sayı 7 bin civarında bunun özellikle genç bir nüfusa sahip olan Arnavutköy için son derece önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Burada bulunana 12 spor kulübümüze 10 bin parçalık malzeme dağıtımı yapıldı. Hepsinin ihtiyacına göre çünkü kulüplerimizin bir çoğu tek branşta yarışlara katılmıyorlar” dedi.