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27 Mayıs 2018 23:50

Arnavutköy’de Başkan Baltacı, komşularıyla iftar açtı

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayında “Gönüller de sofralar da bir” diyerek Kiptaş konutları mahallesi sakinlerini iftar yemeğinde buluşturdu.

Arnavutköy’de Başkan Baltacı, komşularıyla iftar açtı

27 Mayıs 2018 23:50

Başkan Baltacı’nın da ikamet ettiği mahallede komşularıyla beraber iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.


Ramazan ayı programları çerçevesinde ‘Gönüller de sofralar da bir’ projesi kapsamında her akşam ilçenin çeşitli mahallelerinde iftar yemeği organize eden Arnavutköy Belediyesi, bu akşam da Kiptaş Konutlarında iftar programı düzenledi. İftar programına Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile birlikte eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Baltacı’nın ikamet ettiği mahalle olan Kiptaş Konutlarında yüzlerce vatandaş ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.



“Temel gayemiz paylaşmak bunun için bir aradayız”


Arnavutköy’de mahalle iftarlarının devam edeceğini anlatan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün Kiptaş konutlarında iftar veriyoruz. Ben de bu sitede oturuyorum ve komşularımla beraber iftar yapacağım. Her zaman olduğu gibi güzel bir katılım var. Tabii ki Ramazanın ruhuna uygun o güzelliği dolu dolu yaşayalım diye yan yanayız aynı sofraların etrafındayız . Temel gayemiz paylaşmak bunun için bir aradayız. Tabii ki tanıdıklarım var gidip geldiğimiz komşularımız var. Şüphesiz ki Arnavutköy’ün yerel yöneticisi olarak tamamı komşularımız ama bu akşam bizim için daha özel onlarla beraberiz. İnşallah güzel geçecek havanın sert oluşu bizi biraz tereddüde düşürdü ama şuan havada müsaade etti. İnşallah güzel bir şekilde görevimizi ifa edeceğiz” dedi.



“Güçlü Türkiye güçlü iktidar için elimizi taşın altına koymalıyız”


İftara katılarak konuşma yapan Eski Gençlik ve Spora Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç ise, ”Bu akşam iftar sofrasında bir araya geldiğimiz vesilesiyle Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve bu noktada AK Parti’nin beraberce geleceğe yürümek üzere hatta koşmak üzere attığı adımlara inşallah milletimiz en büyük desteği verecektir. Ama bunun için hep beraber gece gündüz çalışmamız, çaba sarf etmemiz ve elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Güçlü Türkiye güçlü iktidar için, Cumhurbaşkanımız için ve AK Partimiz için sizlerden talep ediyorum, rica ediyorum.” diye konuştu




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