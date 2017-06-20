Arnavutköy’de bayram öncesi ücretsiz alışveriş

Arnavutköy Belediyesi’ne başvurarak ASYAM Kart alan ihtiyaç sahipleri ASYAM Market’ten alışverişlerini para ödemeden yaptı.

Vatandaşlar ASYAM kart ile bayram alışverişi yaptı

Arnavutköy Belediyesi’nin iftar sofralarından da faydalanan ihtiyaç sahipleri yaklaşan Ramazan Bayramı için ASYAM’dangönüllerince alışveriş yaptı.

Standart marketlerden daha uygun olan marketten alışveriş yapan İbrahim Keskin, "Yıllardır bu kartla her türlü alışverişimi yapıyorum. Allah belediyemizden razı olsun. Buradan deterjan, beyaz peynir, kaşar peyniri, şeker, yağ, tuz, kuru fasulye, pirinç ve bulgur alıyorum" dedi.

Arnavutköy Belediye BaşkanıA. HaşimBaltacı’ya özellikle teşekkür ettiğini belirten ev hanımı ŞükürYücepur, "Buradaki personeller bizi güler yüz ile karşılıyor. Alışverişimi yaptıktan sonra ASYAM’ın ücretsiz servisi ile evime kadar bırakılıyorum. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Bu bayram gönlümce alışverişi yapabileceğim. Alışverişimizi bakarak dört dörtlük yapıyoruz. Bayram şekerimi bile aldım. Burada kendi evimdeymiş gibi davranıyorum" dedi.

Zihinsel engelli oğlu olan Ali Delioğlu ise, "Kartımın içerisinde 100 TL var. Aydan aya yükleniyor ve her ay buraya gelip kahvaltılık ve önemli hangi ihtiyacım varsa onu alıyorum. Ramazan kolileri de güzel fakat burada kendi gözümüzle görüp ihtiyacımız olan ne varsa onu alıyoruz. Gönlümüzce alışveriş yapıyoruz. Çok memnunuz" diye konuştu.

"Burada para geçmiyor"

Her türlü gıda malzemesinin yer aldığı market, bakkal yada normal marketlerden daha ucuza satış hizmeti sunuyor.Maddi durumu iyi olmayan, özellikle engelli, yaşlı ve eşi cezaevinde olan ihtiyaç sahiplerine öncelik tanındığı karta sahip olmak için Arnavutköy Belediyesi’ne başvuru yapılması gerekiyor. Belediye tarafından aylık 100 ile 125 TL arasında para yüklenen kartla Arnavutköylüler marketten dilediği gıdayı daha ucuza alabiliyor.

ASYAM Kart ile vatandaşlarının bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayan Arnavutköy Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da 3 bin yardıma muhtaç aileye10 bin Ramazan kolisi ulaştırdı.