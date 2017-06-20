Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 12:09

Arnavutköy’de bayram öncesi ücretsiz alışveriş

Arnavutköy Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için kurduğu Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Marketi (ASYAM), Ramazan Bayramı öncesi Arnavutköylülerin yüzleri güldürdü.

Arnavutköy’de bayram öncesi ücretsiz alışveriş

20 Haziran 2017 12:09


Arnavutköy Belediyesi’ne başvurarak ASYAM Kart alan ihtiyaç sahipleri ASYAM Market’ten alışverişlerini para ödemeden yaptı.



Vatandaşlar ASYAM kart ile bayram alışverişi yaptı


Arnavutköy Belediyesi’nin iftar sofralarından da faydalanan ihtiyaç sahipleri yaklaşan Ramazan Bayramı için ASYAM’dangönüllerince alışveriş yaptı.


Standart marketlerden daha uygun olan marketten alışveriş yapan İbrahim Keskin, "Yıllardır bu kartla her türlü alışverişimi yapıyorum. Allah belediyemizden razı olsun. Buradan deterjan, beyaz peynir, kaşar peyniri, şeker, yağ, tuz, kuru fasulye, pirinç ve bulgur alıyorum" dedi.


Arnavutköy Belediye BaşkanıA. HaşimBaltacı’ya özellikle teşekkür ettiğini belirten ev hanımı ŞükürYücepur, "Buradaki personeller bizi güler yüz ile karşılıyor. Alışverişimi yaptıktan sonra ASYAM’ın ücretsiz servisi ile evime kadar bırakılıyorum. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Bu bayram gönlümce alışverişi yapabileceğim. Alışverişimizi bakarak dört dörtlük yapıyoruz. Bayram şekerimi bile aldım. Burada kendi evimdeymiş gibi davranıyorum" dedi.


Zihinsel engelli oğlu olan Ali Delioğlu ise, "Kartımın içerisinde 100 TL var. Aydan aya yükleniyor ve her ay buraya gelip kahvaltılık ve önemli hangi ihtiyacım varsa onu alıyorum. Ramazan kolileri de güzel fakat burada kendi gözümüzle görüp ihtiyacımız olan ne varsa onu alıyoruz. Gönlümüzce alışveriş yapıyoruz. Çok memnunuz" diye konuştu.



"Burada para geçmiyor"


Her türlü gıda malzemesinin yer aldığı market, bakkal yada normal marketlerden daha ucuza satış hizmeti sunuyor.Maddi durumu iyi olmayan, özellikle engelli, yaşlı ve eşi cezaevinde olan ihtiyaç sahiplerine öncelik tanındığı karta sahip olmak için Arnavutköy Belediyesi’ne başvuru yapılması gerekiyor. Belediye tarafından aylık 100 ile 125 TL arasında para yüklenen kartla Arnavutköylüler marketten dilediği gıdayı daha ucuza alabiliyor.


ASYAM Kart ile vatandaşlarının bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayan Arnavutköy Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da 3 bin yardıma muhtaç aileye10 bin Ramazan kolisi ulaştırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!