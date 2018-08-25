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25 Ağustos 2018 17:55

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

IHAAW175505-ASA/25-08-2018 - Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı.

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

25 Ağustos 2018 17:55

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25.08.2018 17:55:05 TSI NNNN




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