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Arnavutköy'de Bir Fabrikada Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Sevk Edildi.
25 Ağustos 2018 17:55
Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
IHAAW175505-ASA/25-08-2018 - Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı.
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25 Ağustos 2018 17:55
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25.08.2018 17:55:05 TSI NNNN
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