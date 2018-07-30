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30 Temmuz 2018 10:49

Arnavutköy’de çocuklara iki yeni park

Arnavutköy Belediyesi tarafından Boğazköy ve Mavigöl Mahallelerine yapılan iki yeni park çocukların hizmetine sunuldu.

Arnavutköy’de çocuklara iki yeni park

30 Temmuz 2018 10:49


Arnavutköy Belediyesi mahallelerde yaptığı çalışmalarla hem çocukları hem ailelerini sevindiriyor. Bu kapsamda Boğazköy ve Mavigöl Mahallelerine yetişkinler için aktivite ve dinlenme mekanı, çocuklar için de oyun alanı ihtiyacının karşılanması için yeni parklar yapıldı. Çocukların oyun oynayarak, hem zihinsel hem de fizyolojilerini sağlıklı olarak geliştirebilmeleri için yapılan parklarda, minikler bir arada hareketli zamanlar geçirecek, bu sayede hem kas gelişimlerini sağlayacak hem de sosyalleşmeyi ve paylaşımı öğrenecekler.


23 Nisan parkı


3 bin 62 metrekare alana sahip olan Boğazköy Mahallesi Park Alanı’nın içerisinde; meydan, futbol sahası, çocuk oyun alanı, 3 adet pergola, 6 adet piknik masası ve 7 adet bank yer alırken, Mavigöl 23 Nisan Egemenlik Parkı ise 2 bin 454 metrekare alana sahip. İçerisinde; çocuk oyun alanı, modüler saha, fitness alanı, büfe ve aileler için çok sayıda sosyal alanlar, sedirler, ağaç altı çardaklar yer alıyor. Her iki parkın da yüzde 50’lik bölümü yeşil alandan oluşuyor.




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