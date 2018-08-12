Arnavutköy’de denizde akıntıya kapılan 3 çocuktan biri kayıp

Diğer 2 çocuk ise son anda kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi’de oturan Ramazan Akdağ aile bireyleriyle ve yakınlarıyla birlikte piknik yapmak ve denize girmek için Karaburun Sahili’ne gitti. Burada denize giren 10, 12 ve 14 yaşındaki kuzenler dalgalara kapılarak denizde sürüklenmeye başladı. Çocukların yardım çağrısını duyan Ramazan Akdağ ve çevredekiler dalgalarla boğuşan çocukları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Çevredeki vatandaşlar 10 ve 12 yaşındaki çocukları dalgaların arasından kurtarmayı başarırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek kayboldu.

Ekiplerin 6 saatlik çalışmaları ardından genç kız bulunamadı

Akdağ ve yakınları 14 yaşındaki Edanur’un dalgalar arasında kaybolması üzerine durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri, belirtilen bölgede arama yaptı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından genç kız bulunamadı. Çalışmalarına karanlık çökmesiyle ara veren ekiplerin, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren devam edeceği öğrenildi. Genç kızın ailesi ve yakınlarının bekleyişi sürüyor.