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20 Haziran 2017 23:18

Arnavutköy’de deri fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy’de bir deri fabrikasının deposunda çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Arnavutköy’de deri fabrikasında yangın

20 Haziran 2017 23:18


Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Haşim İşcan Caddesi üzerindeki altı katlı deri fabrikasının girişindeki depoda saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddelerin tutuşması üzerine yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Silivri, Çatalca, Avcılar ve Mimar Sinan itfaiye takımları olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekipleri yangının fabrikanın üst katlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Fabrikanın iç kısmına ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, iş makinaları yardımıyla fabrikaya ait bazı duvarları yıkarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına alınması için çalışmaları sürüyor.




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