Arnavutköy’de en güzel kuzular podyuma çıktı

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kuzular şirinlikleriyle ilgi odağı oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Dünya Çiftçi Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Çilingir Köyü’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında en güzel kuzular görücüye çıktı. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte dev kazanlarda et pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Halk oyunlarının oynandığı etkinlikte yarışmada dereceye giren kuzu sahiplerine altın hediye edildi. Birinciye tam altın , ikinciye yarım altın , üçüncü olan kuzunun sahibine ise çeyrek altın hediye edildi. Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenen en güzel sokak hayvanları yarışması da renkli görüntüler oluşturdu.

"Onlara bolluk ve bereket diliyorum, güzel bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum"

Etkinlikle çiftçileri buluşturmayı hedeflediklerini belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Dünya Çiftçi gününü kutluyoruz. Hem bahara güzel bir başlangıç hem çiftçilerimize bolluk ve bereket dileklerimizi iletmek hemde bir araya gelmek adına yaptığımız bir çalışma. Bugün burada,yeni meydanımızda bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz ve civarda bulunan çiftçilerimizle bir aradayız. Bugünü biraz daha renkli kılmak adına bir takım yarışmalar yaptık. En güzel kuzu temasıyla bir yarışma yaptık. En güzel sokak hayvanları yarışması da yapıldı. Çiftçilerimizin hayatta kalmasını, tarım ve hayvancılığın ayakta kalmasını teşvik etmek, bu maksadıyla yapıyoruz. Onlara bolluk ve bereket diliyorum, güzel bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum, katılımcılara da çok teşekkür ediyorum” dedi.