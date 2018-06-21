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21 Haziran 2018 11:15

Arnavutköy’de eşini ve kızını öldüren katil zanlı adliyeye sevk edildi

Arnavutköy’de dün eşini ve çocuğunu boğarak öldüren katil zanlısı Mehdin Elgün, emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy’de eşini ve kızını öldüren katil zanlı adliyeye sevk edildi

21 Haziran 2018 11:15

Anne ve kızın cenazesinin ise memleketleri Muş’a gönderildiği öğrenildi.


Arnavuköy İncirliova Sokakta bulunan 2 katlı binada dün sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehdin Elgün, kendi göğsünü jiletle kestikten sonra şarj aletinin kablosu ile kendini boğmaya çalışmıştı. Daha sonra öleceğini düşünen katil zanlısı 1 buçuk yaşındaki kızı Ecrin ve eşi Nurşen Elgün’ü boğarak öldürmüştü.Zanlı, olayın ardından kendi imkanları ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gitmiş burada da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve kızın cansız bedenlerini Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırmıştı. Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlı adliye ye sevk edildi. Anne ve kızın cenazesinin ise memleketleri Muş’a gönderildiği öğrenildi.




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