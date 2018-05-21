Arnavutköy’de hastanede bekleyen hasta yakınlarına iftariyelik hizmeti

Vatandaşlardan uygulamadan son derece memnun olurken, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Hasta yakınlarına iftariyelik ikramında bulunuyoruz. İhtiyaç olan noktalarda belediyece bulunuyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından özellikle iftar saatinde hastanede bulunan hasta yakınlarına yönelik iftariyelik dağıtımı yapıldı. Oruçların açılmasına dakikalar kalmasıyla birlikte Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan iftariyelikler hasta ve refakatçilere dağıtıldı. Belediye’nin bu hizmeti ise vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Hastanede hasta yakınlarına iftariyeliklerle destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Hastane ve civarında özellikle hasta yakınlarına iftariyeliklerle ikramda bulunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Hastanede hasta yakınlarına iftariyeliklerle destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Arnavutköy’de Ramazan’a yönelik bir çok faaliyetimiz var. Bunlardan bir tanesine de şu anda şahit oluyorsunuz. Mahalle iftarlarımızla vatandaşlarımızla beraberiz. Hastane ve civarında özellikle hasta yakınlarına iftariyeliklerle ikramda bulunmaya gayret ediyoruz. Maksat hem Ramazan’ın bolluğunu, bereketini vatandaşımızla paylaşmak, hem de ihtiyaç olan noktalarda belediyece bulunabilmek” diye konuştu.

Öte yandan Taşoluk Mahallesi’nde düzenlenen mahalle iftarına Başkan Baltacı katıldı. Tek tek iftar sofralarını gezip, vatandaşlarla selamlaşıp sorunlarını dinleyen Başkan Baltacı, kardeşlik sofrasında yerini aldı. Birlik ve beraberliğin Ramazan sofralarını paylaşmanın mutluluğunu yaşayan binlerce Arnavutköylü oruçlarını açtı.

Osmanlı Evleri Arnavutköy’e renk kattı

Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri meydanda bulunan Osmanlı Evleri’nde yaptıkları sanat eserleriyle yerlerini aldı. Burada yaptıkları resim, minyatür, dantel ve daha bir çok el yapımı ürünlerini satışa sundu. Otantik Osmanlı Evleri konsepti ile Arnavutköy renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

“Burada daha farklı bir hava soluyoruz”

Osmanlı Evleri konsepti ile meydanda satış yapan Rabia Ayaz, “Burada daha farklı bir hava soluyoruz. İnsanlar buraya iftardan sonra gelip alışverişlerini yapıyorlar. Öğrencilerin sene boyunca yaptıkları ürünleri burada satıyoruz. Eğleniyorlar, çok güzel vakit geçiyor. Değişik bir atmosferi var” dedi. Yine Osmanlı Evleri konsepti ile satışını gerçekleştiren, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğrencisi Birsen Dalkıran, “Biz belediyenin resim kursu öğrencileriyiz. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde resim öğreniyoruz. Belediyemiz bize böyle bir imkan sundu. Osmanlı Evleri’nin altında. Kursta öğrendiğimiz gibi resimler yapıyoruz, revaçta olan taş boyamaları yapıyoruz. Tezhipler, minyatürler var. Tuval üstüne yine çalışmalarımız da var” şeklinde konuştu.

Osmanlı Evleri’nin bulunduğu meydanda gerçekleşen Ramazan’ın duygusuna uygun tasavvuf konseriyle vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.