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06 Mayıs 2018 10:00

Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı

Arnavutköy sahil yolunda kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere ardından bir banka ve reklam direğine çarptı.

Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı

06 Mayıs 2018 10:00

Araç içerisinde sıkışan vatandaş sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet şoförü ise uzun süre kazanın şokunu atlamaya çalıştı.


Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahil yolunda 41 TZ 696 plakalı kamyonet ile seyir halinde olan Günan Bektaş (41), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce bariyerlere çarptı, ardından sahildeki bir bankı yerinden söktü ve reklam direğine çarparak durdu. Kaza sonucu kamyonet içerisindeki Mutlu Daş hafif şekilde yaralanırken, sürücü Bektaş kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralı vatandaşı sedyeye alarak ambulansla hastaneye kaldırdı.



Sürücü kazanın şokunu uzun süre atlatamadı


Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Bektaş, kaldırıma oturarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Şoka giren sürücü olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza nedeniyle bariyerler, bankta ve reklam direğinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Ekipler sahil yolunda önlem aldı.



“Zelzele oldu sandık”


Kazayı duyan Okan Yiğit, “Bir ses duyduk, arkamızı döndüğümüzde aracın buraya çıktığını gördük. Belediye otobüsü de kazayı görünce bir anda durdu. Arkadaşın belinde ve kafasında yara vardı. 15-20 saniye de baygınlık geçirdi, şu an durumu iyi hastaneye kaldırdılar. Araç bariyerlere çarpınca demirleri yerinden attı. Aşırı derecede ses çıktı. Biz büyük bir şey devrildi, zelzele oldu zannettik. Çok şükür büyük bir şey yok” dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.




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