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10 Mayıs 2018 12:23

Arnavutköy’de minibüs beton mikserine arkadan çarptı: 1 yaralı

Arnavutköy’de bir minibüsün sürücüsü dönüş yapan beton mikserine arkadan çarptı.

Arnavutköy’de minibüs beton mikserine arkadan çarptı: 1 yaralı

10 Mayıs 2018 12:23

Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araçta sıkıştı.


Kaza, Arnavutköy Tayakadın Yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü kavşaktan dönüş yapan beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüs sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beton mikserinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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