Arnavutköy'de öğrenciler deprem simülasyon tırı ile depremi yaşadı

13 Ekim Dünya Afet Riskleri'nin Azaltılması Günü'nde Arnavutköy'de, öğrenciler deprem simülasyon tırı ile 7 büyüklüğündeki depremi birebir yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arnavutköy Belediye Binası'nda 13 Ekim Dünya Afet Riskleri'nin Azaltılması Günü nedeniyle program gerçekleştirdi. “Herkes için direnç” sloganıyla gerçekleştirilen programda, AFAD'ın tahsis etmiş olduğu deprem simülasyon tırı ile öğrenciler 7 büyüklüğündeki depremi birebir yaşadı. AFAD yetkilisinin talimatlarıyla gerçekleştirilen tatbikatta deprem esnasında neler yapılması gerekildiği, deprem esnasında güvenli bir yerde çökmeleri gerektiği anlatıldı.

Daha sonrasında 13 Ekim Dünya Afet Riskleri'nin Azaltılması Günü dolayısıyla İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı tarafından sunum gerçekleştirildi. AFAD ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hakkında bilgiler verdi. Afet konusunda kurumların ve kişilerin neler yapması gerekildiği sunumlarla anlatıldı.

“Çok yakın bir tarihte Arnavutköy'ümüzün kriz merkezini hizmete alıyoruz”

Depremle ilgili açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Arnavutköy Belediyesi olarak bir arama kurtarma ekibimiz var. Şu an AFAD ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yararlanılarak, onların işbirliği içerisinde eğitimlerine devam ediyorlar. 20 kişilik bir ekip belediyemizde hizmet veren çalışma arkadaşlarımız. Farklı birimlerde bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Aynı zamanda gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili eğitim alıyorlar. Yarın bir gün bir deprem, yangın, sel gibi acil durumlarda Arnavutköy'de yaşayan kardeşlerimize ve hatta bir başka ilde, bir başka ilçede, bir başka devlette olabilecek afetlere karşı nasıl müdahale edebileceklerini öğreniyorlar. Aslında hepimiz gönüllü olarak bütün bunları öğrenmek zorundayız. Çok yakın bir tarihte Arnavutköy'ümüzün kriz merkezini de yeni kademe binasında hizmete alıyoruz” dedi.

“Soğukkanlı olmayan insanlar gerçekten çok panik yapabilir”

Deprem simülasyonunda korktuğunu ifade eden Ferda Tekin, “Korkunç. Sonuçta bir şeyler sallanıyor, ölme riski var. Bu yüzden önlemler almalıyız. Yoksa başımıza kötü şeyler gelebilir” dedi. Soğukkanlı olunmazsa ölümlerin çoğalacağını dile getiren Aybüke Temur, “Biraz soğukkanlı bir insan olduğum için fazla korkmadım ama soğukkanlı olmayan insanlar gerçekten çok panik yapabilir. Bunun sonucunda da ölümler çoğalıyor” ifadelerini kullandı.