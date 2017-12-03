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03 Aralık 2017 09:45

Arnavutköy’de Sonbahar temizliği devam ediyor

Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Temizlik İşleri Personeli tarafından başlatılan sonbahar temizliği, devam ediyor.

Arnavutköy’de Sonbahar temizliği devam ediyor

03 Aralık 2017 09:45


Arnavutköy Belediyesi Temizlik İşleri Personeli, her hafta bir mahallede gerçekleştirdikleri kapsamlı mahalle temizlik çalışmalarına, Bolluca Mahallesi’nde devam etti. Sabah erken saatlerinde ekipmanlarıyla mahalleye gelen Temizlik İşleri Personeli, ilk olarak cadde ve sokakları mobil temizlik araçları ile temizledi. Her noktada titiz bir temizlik çalışması gerçekleştiren ekiplerin bir bölümü cadde ve sokaklarda süpürme çalışması yaparken, bir bölümü de arazide temizlik çalışması yaptı. Ekipler daha sonra, cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynılarını yıkayıp, zarar görmüş çöp konteynırlarının da tamir ve bakım işlemini gerçekleştirdi.


Cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla baştan sona elden geçiren ekipler, her hafta bir mahallede temizlik çalışmasını sürdürecek.




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