Arnavutköy’de sünnet olacak 490 çocuk için mevlit okutuldu

Arnavutköy Belediyesi’nin 490 çocuk için düzenleyeceği toplu sünnet organizasyonunun öncesinde mevlit okutuldu. Taşoluk Merkez Camii’nde çocuklar için mevlit okutulmasının ardından meydanda pilav dağıtıldı. Sünnet kıyafetlerini giyen çocukların keyifli anları renkli görüntüler oluşturdu. Sünnet çocuklarının tüm malzemeleri Arnavutköy Belediyesi tarafından karşılandı. Çocuklarını sünnet ettirecek olan aileler de hizmetten dolayı belediyeye teşekkür etti.

“Böyle toplu olması güzel”

Sünnet olacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Eniscan Gürman, “İyi hissediyorum. Heyecanlıyım, korkmuyorum” dedi.

Annesi Figen Gürman ise, “Böyle toplu olması güzel. Herkes burada, kalabalık. Belediyeye gittim, süreç için başvurdum. Sıramız geldi. Bir tane oğlum olduğu için heyecanlıyım” diye konuştu.