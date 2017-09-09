Arnavutköy’de toplu sünnet şöleni

Alanın oyun parkına çevrildiği şölende çocuklar aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi, ilçede yaşayan 476 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.İ mrahor Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen şölene Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuklar için alanı oyun parkına çeviren belediye ekipleri çocukların eğlence dolu bir gün geçirmesini sağladı. Alanda çocuklara ve ailelerine pamuk şeker, Osmanlı macunu, mısır ve yemek ikramı yapıldı. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi için hazırlanan tahta oturabilmek sünnet çocukları ve aileleri adeta birbiriyle yarıştı. Etkinlikte Başkan Baltacı, toplu sünnet şöleni etkinliklerinin çocukların birbiriyle kaynaşmasına ve toplumsal birlikteliğe önemli katkı sağladığına dikkat çekti.

"İnşallah yapmış olduğumuz çalışma toplumsal birlikteliğimize katkı sunar"

Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması adına vatandaşları buluşturan etkinlikler gerçekleştirmenin önem taşıdığını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Geleneksel hale geldi. Her yıl yaptığımız sünnet etkinliği, bu yıl yine tüm ailelerin katılımıyla neşeli, heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl 476 çocuğumuzun sünnet merasimine katkı sunmaya gayret ettik. Hastanede tıbbi müdahaleler başladı, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde okullar açılmadan çocuklarımızın cerrahi müdahaleleri de tamamlanmış olacak. Onlara anne babalarıyla ömür boyu, sağlık, mutluluk huzur, afiyetler diliyoruz. İnşallah bu yapmış olduğumuz çalışma da toplumsal birlikteliğimize katkı sunar diyorum" dedi.

"Çok güzel, eğlenceli, mutlu olduk"

Şölen sayesinde ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirme imkanı yakaladığını ifade eden Nurcan Durna, "Çok güzel, eğlenceli, mutlu olduk. Belediye başkanımıza da çok çok teşekkür ederiz. Çok iyi geçti, muhteşem. Ailecek, akrabalarla, çocuklarla geldik. Böyle bir şey hazırladıkları için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Buraya geldiğim zaman çok arkadaşla tanıştım"

Etkinlikte çocuklar için hazırlanan oyun alanlarında oyunlar oynadığını ve birçok arkadaş edindiğini ifade eden Burak Kalkar, "Kaydırakla, şişme tavşanla oynadım, zıpladım her şeyi yaptım. Annem, babam ve kardeşimle geldim. Buraya geldiğim zaman çok arkadaşla tanıştım. Arkadaşlarımla oynadım” şeklinde konuştu.

Sünnet olmaktan korkmadığını ve etkinlik alanındaki birçok oyun sayesinde arkadaşlarıyla çok eğlendiğini dile getiren Muhammet Şahin Durna, "Oynamak için eğlenmek için geldik, oyunlar var, oynuyoruz" ifadelerini kullandı.