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Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İslambey Mahallesinde uyuşturucu imalatı yapan adrese operasyon düzenledi.

Evin içinde ve bahçesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken imalatta kullanılan malzemelere el konuldu.


Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kapsamında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Adreste ikamet eden M.D.'nin (27) üst aramasında 15 gram metamfetamin ele geçirildi. M.D.'nin İkamet adresi, çevresi ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 900 gram hammadde, 640 gram kubar, 70 gram bonzai ile uyuşturucu madde yapımında öğütücü olarak kullanıldığı değerlendirilen makineye el konuldu.


Adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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