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01 Eylül 2018 21:16

Arnavutköy’de yağlı güreşin şampiyonu Hüseyin Gümüşalan

Ata sporumuz güreşi yaşatmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Arnavutköy’de yağlı güreşin şampiyonu Hüseyin Gümüşalan

01 Eylül 2018 21:16

Saatler süren müsabakaların ardından güreşin şampiyonu ise Hüseyin Gümüşalan oldu.


İstanbul en büyük güreş organizasyonları arasında yer alan ata sporumuz güreşi yaşatmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri başladı. Hacımaşlı Güreş Alanı’nda gerçekleştirilen güreşlerde ata sporumuzun usta isimleri Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz’ün yanı sıra Kırkpınar’ın önemli isimleri kispetlerini giydi. 13 boyda 400’e yakın pehlivanın katıldığı etkinlikte geleceğin başpehlivanları olmaya aday 13-14 yaşlarındaki güreşçilerin de er meydanına çıkması renkli görüntüler oluşturdu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan güreş müsabakalarını vatandaşlar da ilgiyle izledi. Küçük Orta Küçük kategorisinde Atakan Makas, Küçük Orta Büyükte Selçuk Kılıçarslan, Deste Ortada Oğuzhan Ünal şampiyon oldu. Başpehlivanlık mücadelesinde ise İsmail Balaban ile Ali Gürbüz çeyrek finalde, Recep Kara ve Kırkpınar şampiyonu Orhan Okulu yarı finalde müsabakaya veda etti. Finalde ise Abdullah Güngör ve Hüseyin Gümüşalan’ın mücadelesi dakikalarca sürdü. Nefes kesen mücadelenin galibi ise Hüseyin Gümüşalan oldu. Gümüşalan’a altın kemer hediye edilirken, güreşlerde dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.



“Sporcularımızı tebrik ediyoruz”


Güreşin geçmişten gelen ve gelecekte de yaşatılması gereken bir spor olduğunu belirten ve bol çekişmeli geçen final maçını en önden izleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Gerçekten çok denk birbirinin açığını arayan taktik savaşı şeklinde geçen bir müsabaka oldu. Genelde final müsabakalarında bu oluyor. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Birbirinden güzel müsabakalar oldu. Bu yıl da böyle geçti gelecek sene inşallah çok daha güzel bir etkinlikte buluşmak arzusundayız” dedi.



“Hedefim tarihi Kırkpınar’da altın kemeri 3 kere almak”


Finaldeki maçın ardından galip geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Gümüşalan, “Gerçekten zor bir mücadele oldu. Altın kemeri bugün gerçekten almak istedim. Nasip benimmiş inşallah buraya seneye gelip yine altın kemeri almak istiyorum. Hedefim tarihi Kırkpınar’da altın kemeri 3 kere almak” diye konuştu.




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