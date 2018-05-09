Arnavutköy’de Yaralı Şahin’in yardımına belediye ekipleri koştu

Yaralı şahin Arnavutköy Belediyesi Veterinerlik Şefliği görevlilerince tedavi edilip, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Arnavutköy Belediyesi Gelirler şefi Yusuf Yazıcı, saha denetimine çıktığı sırada yolda bir yaralı şahin buldu. Yazıcı, yaralı şahini dikkaatli bir şekilde alarak, Arnavutköy Belediyesi veterinerlik şefliğine getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılarak hayata tutunan hayvan, daha sonra milli parklar bölge müdürlüğüne teslim edildi. Şahinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Yusuf Yazıcı, " Kaya Kadın Mahallesi’nde saha tespitinde yaralı şahin bulduk. İlk müdahaleyi veteriner müdürlüğünde yaptırdık. Gerekli yerlerle görüşüp şahini teslim edeceğiz" dedi.