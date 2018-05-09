Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 10:52

Arnavutköy’de Yaralı Şahin’in yardımına belediye ekipleri koştu

Arnavutköy’de saha denetimine çıkan belediye ekipleri yaralı bir şahin buldu.

Arnavutköy’de Yaralı Şahin’in yardımına belediye ekipleri koştu

09 Mayıs 2018 10:52

Yaralı şahin Arnavutköy Belediyesi Veterinerlik Şefliği görevlilerince tedavi edilip, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Arnavutköy Belediyesi Gelirler şefi Yusuf Yazıcı, saha denetimine çıktığı sırada yolda bir yaralı şahin buldu. Yazıcı, yaralı şahini dikkaatli bir şekilde alarak, Arnavutköy Belediyesi veterinerlik şefliğine getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılarak hayata tutunan hayvan, daha sonra milli parklar bölge müdürlüğüne teslim edildi. Şahinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Yusuf Yazıcı, " Kaya Kadın Mahallesi’nde saha tespitinde yaralı şahin bulduk. İlk müdahaleyi veteriner müdürlüğünde yaptırdık. Gerekli yerlerle görüşüp şahini teslim edeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç