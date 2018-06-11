Arnavutköy’de yaşlılar bayrama hazır

Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Berberler Odası işbirliğiyle düzenlenen programda evde bakım hizmeti alan vatandaşlara özel bir program düzenlenerek sohbet imkanı da sağlandı. Arnavutköy Belediyesi, 65 yaş üstü veya engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere yönelik ücretsiz Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti ile kişilerin yaşam kalitesini arttırarak ve ailelerine destek sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşmasını hedefliyor.

Bu hizmet kapsamında yaşlılığı veya bedensel engelliliği nedeniyle evinde özel tıbbi bakıma ihtiyacı olan Arnavutköylülerin kişisel bakım da dahil, sağlık ihtiyaçları aileleri ile birlikte yaşadıkları ortamda karşılanıyor. Proje; doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar tarafından verilen, gerektiğinde; tıbbi danışma, acil yardım hizmeti ve hasta nakil ambulansı hizmetini kapsıyor.

Dezavantajlı bireylerin ikamet ettikleri haneye ilişkin her türlü onarım ve temizlik hizmetleri ile bireylerin iaşeleri dahil saç kesimi, sakal tıraşı, saç boyama, manikür- pedikür gibi kuaförlük hizmetlerini kapsamaktadır. Evinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik sağlık sorunu olan veya engelli bireylere yönelik el-ayak tırnak bakımı, saç boyama, saç kesimi, sakal tıraşı hizmeti veriliyor.

Verilen rutin hizmetlerin yanı sıra yaşlıların bayram tıraşlarının yapıldığını belirten Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, “ Yaşlı ve engelli merkezimizde yaşlılarımıza yapmış olduğumuz bir hizmet. Bugün Berberler Federasyonu ile birlikte bu hizmeti veriyoruz. Meslek eğitimi alan kalfalarımızın eğitimine de katkı sağlıyoruz burada hemde yaşlılarımızın bayram tıraşlarını gerçekleştiriyoruz. Bizim belediye olarak rutin bir faaliyetimiz. Evdeki temizlik işlerinize biz yapıyoruz. Belediyemiz sahada hakim pozisyonda. Bunlar için ekipmanlarımız ve ekibimiz mevcut. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdiğimiz kanaatindeyim” dedi.