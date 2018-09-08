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08 Eylül 2018 13:36

Arnavutköy’de Yaz Spor Okulları’nın kapanışı gerçekleşti

Arnavutköy’de 3 bin 700 çocuğun 3 ay boyunca çeşitli branşlarda eğitim aldığı Yaz Spor Okulları sona erdi.

Arnavutköy’de Yaz Spor Okulları’nın kapanışı gerçekleşti

08 Eylül 2018 13:36

Yaz Spor Okulları’nın kapanış etkinliğine ünlü spor yorumcuları Olcay Çakır, Uğur Karakullukçu ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek de katıldı.


Arnavutköy Belediyesi tarafından 3 ay boyunca çeşitli brnaşlarda gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle sona erdi. Bolluca Stadı’nda düzenlenen kapanış etkinliğine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın yanı sıra ünlü spor yorumcuları Olcay Çakır, Uğur Karakullukçu ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek de katıldı.


Etkinlikte Yaz Spor Okulları öğrencileri halı sahada basketbol, futbol, voleybol, karate ve jimnastik gibi spor dallarında öğrenmiş oldukları becerilerini sergiledi. Öte yandan gerçekleştirilen “Basket şov” ve “Balon şov” gösterileri de renkli görüntüler oluştu.



“Yaklaşık 3 bin 700 evladımız, 30 eğitmenimiz tarafından 3 ay boyunca eğitildi”


Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise konuşmasında sporun önemine değindi. Çocukların yaz okulunda yeni beceriler kazandığını belirten Baltacı, “Çocuklarımızın yeni becerilerini kazandığı bir sezonun sonundayız. Yaz Spor Okullarımızın kapanış etkinliklerinin içerisindeyiz. Yaklaşık 3 bin 700 evladımız, 30 eğitmenimiz tarafından 3 ay boyunca eğitilerek kabiliyetlerine göre çeşitli spor dallarında hem becerilerini arttırdılar, hem eğlendiler, hem yeni arkadaşlık ilişkileri kurmaya gayret ettiler ve bu konuda başarılı bir sezon geçirdiler. Bunun yanında çocuklarımızın farklı alanlarda bir takım eğitimler vermeye gayret ettik. Büyük bir alaka var” diye konuştu.




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