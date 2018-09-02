Arnavutköy’de yüzlerce çocuk erkekliğe ilk adımını attı

Çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi 414 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. İmrahor Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuklar kendileri için hazırlanan etkinlik alanında gönüllerince eğlenme imkanı bulurken ailelerde çocuklarının heyecanına ortak oldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi için alanda kurulan tahtlarda aileler fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştı. Programda Resul Aydemir konseriyle de ailelerde güzel vakit geçirdi.

Bu merasimle birlikte ailelerin unutamayacakları bir anı yaşadıklarını söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “400’ün üzerinde yavrumuz, bugün güzel bir merasimle ve aileleri ile birlikte unutamayacakları bir anı yaşıyorlar. Her yıl zaten geleneksel olarak yaptığımız bir etkinlik. Sünnet merasimi aynı zamanda herkesin hatırasında, her ailenin hatırasında iz bırakan önemli bir etkinlik olarak biliniyor. Biz de bunu hem toplumsal birliğe hizmet edecek şekilde güzel bir çalışma olarak yerleştirmeye gayret ettik. Yıllardır geleneksel bir hale getirdik. Aynı zamanda geleneğimizin ve inancımızın emrettiği bir vazifeyi de ifa etmiş oluyoruz “ diye konuştu.

"Biliyoruz ki paylaşacak çok şeyimiz var"

Bu tür etkinliklerin toplumsal birliğe ve bütünlüğe katkı sağlamasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Baltacı, “Bugün gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var. Kalabalık ailelerimiz hep birlikte böyle bir merasimin içerisinde. Bu tür şeyleri biz aslında, toplumsal birliğimizin ve bütünlüğümüzün oluşmasına katkı sağlamasını da arzu ediyoruz. Biliyoruz ki paylaşacak çok şeyimiz var. Toplumumuzun geleceği açısından, gençlerimizin geleceği açısından, ülkemizin geleceği açısından bu birliktelik ruhuna da hizmet etsin diye arzu ediyoruz. Çok şükür bunu sağlayacağımız bir ortam var. Ailelerimize de hayırlı olsun diyorum. Yavrularımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Çocuklar toplu sünnet şöleni için Arnavutköy Belediyesi’ne teşekkür etti

Arnavutköy Belediyesi’ne yaptığı etkinlikten dolayı teşekkür eden 11 yaşındaki Yusuf Yıldız, “Kendimi iyi hissediyorum. Burada eğlendik. Şarkı söylemeye gittik. Orada birinci oldum. Oraya gidip oyun oynadık. Bütün herkesin hatırası için burada resim çektirdik. Anımız kalsın diye. Arnavutköy Belediyesine ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’ya yaptığı etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum “ dedi.

Burada bir çok etkinlik yaptığını ve çok eğlendiğini söyleyen 12 yaşındaki Yakup Yıldız, “ Kendimi çok iyi hissediyorum. Belediye başkanımız bu etkinlikleri yaptığı için ona teşekkür ediyoruz. Camide mevlidimizi yaptık. Burada oyun oynadık. Şarkı söyledik. Şişme balon oynadık. Ebelenme gibi şeyler oynadık. Çok eğlendik. Konseri dinledik ve çok sevdik “ diye konuştu.

Sünnet şöleninin sonunda Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çocuklarla beraber toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi.