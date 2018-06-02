Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 21:43

Arnavutköy’de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında buluştu

Ramazan ayında her gün 6 ayrı noktada sokak iftarı düzenleyen Arnavutköy Belediyesi, hazırladığı menü ile restoranları aratmıyor.

Arnavutköy’de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında buluştu

02 Haziran 2018 21:43

İftardan sonra düzenlenen konserler ve çocuklar için eğlenceler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.


Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi mega projelere ev sahipliği yapan İstanbul Arnavutköy’de Ramazan ayında çeşitli etkinlikler ve mahalle iftarları düzenleniyor. Arnavutköy Belediyesinin her akşam 6 ayrı noktada düzenlediği sokak iftarları restoran havasında geçiyor. Salata, içecek, iftariyelik ikramının yanında sütlü tatlı da her akşam yaklaşık 4 bin 500 vatandaşa ikram ediliyor. Ramazan’ın bereketini ve manevi atmosferini solumak için bir araya gelen onlarca Arnavutköylü ise, restoran havasında gerçekleştiren iftar sofralarından memnun olduklarını dile getirdi. İftar sofralarında komşularıyla ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile aynı masalara oturan mahalle sakinleri, Ramazan’ın bereketini doyasıya yaşarken, çocuklarsa kukla, jonklör, animasyon ve karagöz-hacivat gösterileriyle keyifli dakikalar geçiriyor.


“Restoran havasında burada buluşuyoruz”


Orucunu Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında açan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bu sofralara davet ettiğimiz Arnavutköylü kardeşlerimiz bizim en değerli misafirlerimiz. Misafirlerimize en doğru hizmeti vermek onlara bir restoran havasında burada buluştuğumuzu hissettirmek için ürün kalitemizle ve ikramların yapıldığı ortam ile onlara değer verdiğimizi belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç