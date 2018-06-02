Arnavutköy’de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında buluştu

İftardan sonra düzenlenen konserler ve çocuklar için eğlenceler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi mega projelere ev sahipliği yapan İstanbul Arnavutköy’de Ramazan ayında çeşitli etkinlikler ve mahalle iftarları düzenleniyor. Arnavutköy Belediyesinin her akşam 6 ayrı noktada düzenlediği sokak iftarları restoran havasında geçiyor. Salata, içecek, iftariyelik ikramının yanında sütlü tatlı da her akşam yaklaşık 4 bin 500 vatandaşa ikram ediliyor. Ramazan’ın bereketini ve manevi atmosferini solumak için bir araya gelen onlarca Arnavutköylü ise, restoran havasında gerçekleştiren iftar sofralarından memnun olduklarını dile getirdi. İftar sofralarında komşularıyla ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile aynı masalara oturan mahalle sakinleri, Ramazan’ın bereketini doyasıya yaşarken, çocuklarsa kukla, jonklör, animasyon ve karagöz-hacivat gösterileriyle keyifli dakikalar geçiriyor.

“Restoran havasında burada buluşuyoruz”

Orucunu Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında açan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bu sofralara davet ettiğimiz Arnavutköylü kardeşlerimiz bizim en değerli misafirlerimiz. Misafirlerimize en doğru hizmeti vermek onlara bir restoran havasında burada buluştuğumuzu hissettirmek için ürün kalitemizle ve ikramların yapıldığı ortam ile onlara değer verdiğimizi belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.